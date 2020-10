Salvini cita Borsellino alla vigilia del suo processo a Catania (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteo Salvini cita Borsellino proprio nella notte che precede la prima udienza per il suo processo a Catania sulla nave Gregoretti. Lo fa, scegliendo una frase che il giudice aveva a sua volta parafrasato da Shakespeare: «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola». Un riferimento, chiaramente, al fatto di andare ad affrontare il dibattimento a testa alta, dopo tutte le polemiche che hanno preceduto questa giornata e dopo il raduno di politici e simpatizzanti della Lega e del centrodestra nella città siciliana. LEGGI ANCHE > Calderoli dice che Salvini è stato pugnalato alle spalle come Falcone e Borsellino Salvini cita Borsellino nella notte prima del ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteoproprio nella notte che precede la prima udienza per il suosulla nave Gregoretti. Lo fa, scegliendo una frase che il giudice aveva a sua volta parafrasato da Shakespeare: «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola». Un riferimento, chiaramente, al fatto di andare ad affrontare il dibattimento a testa alta, dopo tutte le polemiche che hanno preceduto questa giornata e dopo il raduno di politici e simpatizzanti della Lega e del centrodestra nella città siciliana. LEGGI ANCHE > Calderoli dice cheè stato pugnalato alle spalle come Falcone enella notte prima del ...

Leggi anche: Salvini a Catania per il processo Gregoretti ... «rientrava in una prassi seguita dal governo», e a sostegno di ciò si citano dichiarazioni del premier Conte rilasciate anche nel dicembre ...

Provo a spiegarlo citando nuovamente l'aneddoto raccontato da Corrado Carnevale ... L'uso della retorica e l'appello all'emotività sono il contrario della giustizia. Anche Salvini dovrebbe rammentarlo ...