Oggi 3 ottobre Giornata Nazionale della Memoria e dell’Accoglienza (Di sabato 3 ottobre 2020) Il 3 ottobre di ogni anno si commemora in Italia la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, istituita per legge per onorare tutti coloro che hanno perso la vita nel tentativo di trovare sicurezza e protezione in Europa Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) Il 3di ogni anno si commemora in Italia lae dell'Accoglienza, istituita per legge per onorare tutti coloro che hanno perso la vita nel tentativo di trovare sicurezza e protezione in Europa

Palazzo_Chigi : Oggi 2 ottobre è la #festadeinonni, una ricorrenza che quest’anno assume un significato particolare e che, come un… - Inter : ??? | ALLENAMENTO Pioggia battente al Centro Sportivo Suning: ecco tutte le foto dell'allenamento di oggi verso… - reportrai3 : #Alitalia torna in mani pubbliche? Fino a oggi ci è costata 12 miliardi di euro, con quali risultati? Le nuove in… - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 3 ottobre: le ultime notizie e la mappa dei focolai - 32alea : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, sabato 3 ottobre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet, se… -