Nella corsa al Campidoglio il Pd è ancora senza candidato

AGI - L'invito lanciato dal segretario Nicola Zingaretti alla classe dirigente Pd a farsi avanti per correre come sindaco di Roma rischia di cadere nel vuoto vista la mancata costruzione negli ultimi anni di profili idonei alla carica. Dilaniato dalle dispute tra correnti, poi attraversato dall'inchiesta conosciuta come Mafia Capitale con successivo commissariamento della federazione e infine diviso dalla defenestrazione dell'ex sindaco Ignazio Marino, il Pd romano da anni fatica ad individuare un leader e quindi candidato naturale per il Campidoglio. E anche durante il quinquennio di opposizione alla sindaca Virginia Raggi è mancato un volto che emergesse. Di fatto l'ultimo profilo che era stato costruito per correre a Palazzo Senatorio è proprio quello di Zingaretti, che negli anni da presidente della Provincia di Roma ha fatto da ...

