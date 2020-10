Maltempo in Valle d'aosta, vigile del fuoco volontario ucciso dal crollo di un albero (Di sabato 3 ottobre 2020) Il caposquadra dei vigili del fuoco volontari di Arnad è morto durante un intervento di soccorso a causa del Maltempo. Secondo quanto si è appreso un albero lo ha travolto e ucciso. La vittima è Rinaldo Challancin, di 53 anni. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie.In tutta la Regione - allerta idrogeologica arancione - sono segnalate problematiche legate alle intense precipitazioni: sulla strada regionale della Valle del Lys è crollato il ponte di Gaby.“Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin,. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari. Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso” scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche il ministro Luciana ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Il caposquadra dei vigili delvolontari di Arnad è morto durante un intervento di soccorso a causa del. Secondo quanto si è appreso unlo ha travolto e. La vittima è Rinaldo Challancin, di 53 anni. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie.In tutta la Regione - allerta idrogeologica arancione - sono segnalate problematiche legate alle intense precipitazioni: sulla strada regionale delladel Lys è crollato il ponte di Gaby.“Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin,. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari. Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso” scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche il ministro Luciana ...

