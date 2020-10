Maltempo: domani a Venezia acqua alta a 115 cm, il Mose non sarà attivato (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuova previsione di acqua alta oltre il metro a Venezia: il Centro maree del Comune, nell’ultimo bollettino, prevede per domani un picco di 115 cm alle ore 12.30 di domani. Si tratta di un livello che, nelle condizioni attuali, non farà attivare le procedure di innalzamento del Mose, diversamente da quanto accaduto oggi. La marea è molto sostenuta: il 20% della viabilità pedonale del centro storico lagunare verrà allagato.L'articolo Maltempo: domani a Venezia acqua alta a 115 cm, il Mose non sarà attivato Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuova previsione dioltre il metro a: il Centro maree del Comune, nell’ultimo bollettino, prevede perun picco di 115 cm alle ore 12.30 di. Si tratta di un livello che, nelle condizioni attuali, non farà attivare le procedure di innalzamento del, diversamente da quanto accaduto oggi. La marea è molto sostenuta: il 20% della viabilità pedonale del centro storico lagunare verrà allagato.L'articoloa 115 cm, ilnon saràMeteo Web.

