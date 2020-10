Maltempo, allerta in Alto Adige: chiuse ferrovia e superstrada, Adige sotto osservazione livello critico a Terlano e Appiano [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua l’allerta Maltempo in Nord Italia e stavolta interessa anche l’Alto Adige dove, per rischio esondazione del fiume Adige dovuto alle forti precipitazioni, la linea ferroviaria Bolzano e Merano è attualmente interrotta per rischio di allagamento. E’ stato istituito un servizio sostitutivo ferroviario con autobus. Anche la superstrada Merano-Bolzano è stata chiusa. La situazione è sotto osservazione. La Protezione civile – Bolzano e dintorni – è impegnata a controllare gli argini dei fiumi. Tutte le operazioni sono state gestite da membri dei vigili del fuoco volontari. Alle stazioni idrometriche l’evento si ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua l’in Nord Italia e stavolta interessa anche l’dove, per rischio esondazione del fiumedovuto alle forti precipitazioni, la linearia Bolzano e Merano è attualmente interrotta per rischio di allagamento. E’ stato istituito un servizio sostitutivorio con autobus. Anche laMerano-Bolzano è stata chiusa. La situazione è. La Protezione civile – Bolzano e dintorni – è impegnata a controllare gli argini dei fiumi. Tutte le operazioni sono state gestite da membri dei vigili del fuoco volontari. Alle stazioni idrometriche l’evento si ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - angeliquepoison : RT @SkyTG24: È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e Veneto. Ma t… - bellalilli16 : RT @Agenzia_Ansa: Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessuna barr… -