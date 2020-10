Lockdown all'italiana, Ezio Greggio: "È un film toccante. Le critiche? Una manica di imbecilli" (Di sabato 3 ottobre 2020) Lockdown all'italiana per Ezio Greggio È un film toccante ed È stato criticato da una manica di imbecilli che non lo ha ancora visto. Ezio Greggio ha parlato di Lockdown all'italiana film in uscita il 15 ottobre che lo vede tra i protagonisti e che ha ricevuto numerose critiche. critiche, che secondo il volto storico di Striscia La Notizia arrivano da "una manica di imbecilli" che già sono stati messi al loro posto. Nell'intervista concessa a La Stampa, Greggio ha definito il film di Vanzina divertente ma anche ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020)all'per; uned; stato criticato da unadiche non lo ha ancora visto.ha parlato diall'in uscita il 15 ottobre che lo vede tra i protagonisti e che ha ricevuto numerose, che secondo il volto storico di Striscia La Notizia arrivano da "unadi" che già sono stati messi al loro posto. Nell'intervista concessa a La Stampa,ha definito ildi Vanzina divertente ma anche ...

NicolaPorro : #Zingaretti impone l’obbligo di #mascherine all’aperto e il #Governo si prepara a estendere il provvedimento in tut… - Giorgiolaporta : In pieno lockdown, mentre gli italiani non ricevevano la #cassaintegrazione e non sapevano come mangiare, #Tridico… - MassimGiannini : Nei primi nove mesi dell’anno crollo del reddito pro-capite di 1.247 euro e addio posto di lavoro per 500 milioni d… - Noovyis : (Lockdown all'italiana, Ezio Greggio: 'È un film toccante. Le critiche? Una manica di imbecilli') Playhitmusic - - garyermini : RT @francescatotolo: Popolazione italiana: 60.438.776 Attualmente positivi: 53.997 (0.089% della popolazione) Terapia intensiva: 294 In osp… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown all Lockdown all'italiana , Ezio Greggio: «Si può ridere di tutto, basta avere rispetto» Il Messaggero Covid. Piero De Luca: “Ok obbligo mascherina all’aperto in tutta Italia e controlli esercito”

“Trovo assolutamente necessario estendere a tutto il territorio nazionale le misure di prevenzione attuate in alcune Regioni, quali l’utilizzo della mascherina anche all’aperto ... possiamo ...

Istrana Fantasy a Villa Lattes

DOMENICA 4 OTTOBRE presso il parco settecentesco di Lattes ad Istrana si svolgerà il primo ISTRANA FANTASY. La manifestazione, organizzata da Comix e Euro&Promos FM, sarà il primo di una serie di iniz ...

“Trovo assolutamente necessario estendere a tutto il territorio nazionale le misure di prevenzione attuate in alcune Regioni, quali l’utilizzo della mascherina anche all’aperto ... possiamo ...DOMENICA 4 OTTOBRE presso il parco settecentesco di Lattes ad Istrana si svolgerà il primo ISTRANA FANTASY. La manifestazione, organizzata da Comix e Euro&Promos FM, sarà il primo di una serie di iniz ...