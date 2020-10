La prima volta del Mose, le dighe salgono contro l'acqua alta: 'Il test è andato bene' (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono già emerse dall'acqua le barriere del Mose , che oggi si è alzato per la prima volta a proteggere Venezia dal'alta marea , per ora ancora sotto il metro. Su Venezia ha iniziato a piovere, e c'è ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono già emerse dall'le barriere del, che oggi si; alzato per laa proteggere Venezia dal'marea , per ora ancora sotto il metro. Su Venezia ha iniziato a piovere, e c'; ...

matteosalvinimi : Amici, un saluto da #Catania alla vigilia della mia udienza. Non mi era mai capitato nella vita, ma c’è sempre una… - virginiaraggi : Ieri mattina ho visitato il mercato rionale nel quartiere San Basilio che abbiamo riqualificato per la prima volta… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - Today_it : A Venezia per la prima volta sollevato il Mose contro l'acqua alta - filmsxlife : @crystvllized c’è sempre una prima volta hahahahhaa -