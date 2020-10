Juventus-Napoli, Pirlo in conferenza stampa: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle 14:00 di sabato 3 ottobre Andrea Pirlo terrà la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, big match di domenica ore 20:45. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico bianconero. Tanti i temi sul tavolo: calciomercato, formazione e analisi degli avversari allenati dall’ex compagno di squadra e amico Gennaro Gattuso. La conferenza stampa sarà trasmessa su Juventus TV oltre che sui canali social della società bianconera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dall’inizio dell’evento. LA DIRETTA LIVE Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle 14:00 di sabato 3 ottobre Andreaterrà laalla vigilia di, big match di domenica ore 20:45. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico bianconero. Tanti i temi sul tavolo: calciomercato, formazione e analisi degli avversari allenati dall’ex compagno di squadra e amico Gennaro Gattuso. Lasarà trasmessa suTV oltre che sui canali social della società bianconera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dall’inizio dell’evento. LA DIRETTA LIVE

