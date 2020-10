Juventus-Napoli, comunicato ufficiale: bianconeri domani in campo (Di sabato 3 ottobre 2020) Sarebbe appena iniziata quella che si prospetta che una vera e propria guerra diplomatica tra Juventus e Napoli. Le due compagini, le quali dovrebbero sfidarsi domani sera alle 20:45 sul prato dell’Allianz Stadium, sarebbero infatti incappate in uno scontro che non si terrà sul campo da gioco. La polveriera burocratica sarebbe stata innestata da una decisione clamorosa da parte dell’ASL Napoli 2 Nord, la quale ha posto un veto per la partenza del Napoli verso Torino, bloccando il pullman già pronto dei partenopei. Lo stop voluto dalla Regione Campania sarebbe dovuto all’aumento dei casi di positività al Covid-19 all’interno della società azzurra. Dopo aver perso Zielinski infatti, la società di De Laurentiis avrebbe registrato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Sarebbe appena iniziata quella che si prospetta che una vera e propria guerra diplomatica tra. Le due compagini, le quali dovrebbero sfidarsisera alle 20:45 sul prato dell’Allianz Stadium, sarebbero infatti incappate in uno scontro che non si terrà sulda gioco. La polveriera burocratica sarebbe stata innestata da una decisione clamorosa da parte dell’ASL2 Nord, la quale ha posto un veto per la partenza delverso Torino, bloccando il pullman già pronto dei partenopei. Lo stop voluto dalla Regione Campania sarebbe dovuto all’aumento dei casi di positività al Covid-19 all’interno della società azzurra. Dopo aver perso Zielinski infatti, la società di De Laurentiis avrebbe registrato ...

