Incendi in Sicilia | forte vento di scirocco | fiamme in diverse zone della provincia

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nuova emergenzain: ildiche da questa notte soffia su Palermo ha alimentato diversi roghi. In azione anche i Canadair. Lestanno impegnando le squadre dei vigili del fuoco a San Martino delle Scale, Cinisi, Partinico e Montelepre. Interventi anche sull’autostrada Palermo-Messina.L'articolo Meteo Web.

DPCgov : ??Incendi Boschivi #30settembre Conclusa la campagna estiva AIB ??Aumentate richieste di concorso aereo rispetto ai 2… - nancysperandeo : RT @ZTiziana: Sono ritornati i Canadair!stavolta, dove sono gli incendi? #3ottobre #scirocco #Palermo #Sicilia - ZTiziana : Sono ritornati i Canadair!stavolta, dove sono gli incendi? #3ottobre #scirocco #Palermo #Sicilia - LCeronato : Presidente della Regione Sicilia: Esigiamo una risposta adeguata agli incendi dolosi in Sicilia! - Firma la petizio… - mapdig : Oggi soffia vento di #scirocco e “casualmente” divampano gli #incendi. Continuate, tra un po’ ci resteranno solo gl… -

Una ondata di caldo anomalo sta invadendo il Sud Italia: in Sicilia picchi di oltre 35 gradi e pericolosi incendi causati dal vento di Scirocco. Mentre il Nord Italia fa i conti contro il maltempo, ...E’ stata una lunga notte per i vigili del fuoco di Palermo impegnati su diversi incendi divampati in provincia e alimentati dal fortissimo vento di scirocco che soffia sull’intera provincia.