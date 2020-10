Il sultano Erdogan mette il bavaglio ai social media

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nuove misure antidemocratiche in Turchia dove scatta la nuova legge che impone un severo controllo statale sui, approvata a fine luglio dal Parlamento di Ankara tra forti polemiche delle opposizione e degli attivisti per la libertà d’espressione. La normativa impone obblighi a giganti del web come Facebook, Twitter e Youtube, che d’ora in avanti dovranno avere un referente locale, legalmente responsabile dei contenuti e della loro eventuale rimozione su richiesta dell’autorità giudiziaria. La legge riguarda icon oltre un milione di visitatori unici al giorno e prevede che i dati dei loro utenti siano catalogati in server locali, sollevando timori di violazioni della privacy. Se non si adegueranno, le società subiranno sanzioni che vanno da multe salate a un oscuramento di ...