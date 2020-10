Il Napoli non parte per Torino: Juventus-Napoli rinviata o 3-0 a tavolino? (Di sabato 3 ottobre 2020) L’incubo Covid torna a spaventare il calcio italiano. La Asl Napoli 1, dopo le positività di Zielinski ed Elmas, ha bloccato la partenza del Napoli per Torino, un viaggio previsto intorno alle ore 20:00 di sabato 3 ottobre in vista della partita contro la Juventus in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium. Ma in caso di mancata disputa si procederà con il rinvio o con la sconfitta per 3-0 a tavolino? La Lega Serie A da pochi giorni si è allineata alle norme Uefa che prevedono la possibilità di richiedere il rinvio della gara (per una sola volta all’interno della stagione) nel caso in cui la società conti almeno 10 positivi in una settimana. Ma anche se i casi di positività del ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) L’incubo Covid torna a spaventare il calcio italiano. La Asl1, dopo le positività di Zielinski ed Elmas, ha bloccato lanza delper, un viaggio previsto intorno alle ore 20:00 di sabato 3 ottobre in vista della partita contro lain programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium. Ma in caso di mancata disputa si procederà con il rinvio o con la sconfitta per 3-0 a? La Lega Serie A da pochi giorni si è allineata alle norme Uefa che prevedono la possibilità di richiedere il rinvio della gara (per una sola volta all’interno della stagione) nel caso in cui la società conti almeno 10 positivi in una settimana. Ma anche se i casi di positività del ...

