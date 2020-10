Il Foglio | tra Pirlo e Gattuso quello che è ancora prigioniero del proprio personaggio è Pirlo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) IlSportivo dedica una pagina a Juve-Napoli, in programma domani sera a Torino. Un articolo a firma di Giuseppe Pastore, intitolato “Sancio Panza e il Piccolo Lord”, dove Sancio èe il Lord. Il quotidiano presenta la sfida di domani come una sfida tra “umiltà vs arroganza” e, soprattutto, “tra due amiciun po’ prigionieri dei propri personaggi”. Ma tra i due, il più, scrive Pastore, non è, come potrebbe sembrare, il tecnico del Napoli, madella Juve. “È curioso: tra i due amici ed ex fuoriclasse ora diventati allenatori,del...