Highlights e gol Reggina-Pescara 3-1 | Serie B 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights e i gol di Reggina-Pescara, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B 2020/2021, in cui i padroni di casa hanno avuto la meglio per 3-1 sugli abruzzesi grazie alla doppietta di Daniele Liotti e al gol di Jeremy Menez; tardiva la rete dei biancazzurri di Fabio Maistro.

