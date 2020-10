Grande Fratello Vip 5: Myriam Catania fa una pesantissima insinuazione su Franceska Pepe (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena e momenti di alta tensione. Nel corso delle nomination palesi delle donne, Franceska Pepe è stata accusata di aver cambiato il suo voto all’ultimo secondo. Da qui ne è scaturita una discussione che si è protratta anche dopo la puntata. Quando gli animi sembravano ormai tornati sereni, Myriam Catania ha fatto una pesante insinuazione sulla giovane influencer mentre si cambiava per andare a dormire. Grande Fratello Vip 5: Myriam esagera con Franceska Pepe Nel corso delle nomination palesi della scorsa diretta del Grande Fratello Vip, le ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ultima puntata delVip è stata ricca di colpi di scena e momenti di alta tensione. Nel corso delle nomination palesi delle donne,è stata accusata di aver cambiato il suo voto all’ultimo secondo. Da qui ne è scaturita una discussione che si è protratta anche dopo la puntata. Quando gli animi sembravano ormai tornati sereni,ha fatto una pesantesulla giovane influencer mentre si cambiava per andare a dormire.Vip 5:esagera conNel corso delle nomination palesi della scorsa diretta delVip, le ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - Principiantesa : RT @trash_italiano: #GFVIP, i fan spagnoli votano per salvare Adua Del Vesco: 'voi italiani non sapete guardare i reality' - MiryanaBim : RT @giiulsssssss: Lo ripeterò all’infinito che la vera coppia di questo grande fratello sono loro 2 #GFVIP -