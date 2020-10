Giro d'Italia: Ganna vince la crono a Palermo, è prima maglia rosa (Di sabato 3 ottobre 2020) Palermo - Filippo Ganna si aggiugica la prima tappa del Giro d'Italia 2020 ed è la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore piemontese del team Ineos-Grenadiers, campione del mondo in carica ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020)- Filipposi aggiugica latappa deld'2020 ed; ladi questa edizione. Il corridore piemontese del team Ineos-Grenadiers, campione del mondo in carica ...

giroditalia : Giro d’Italia is welcoming you to Sicily! Tomorrow is the day and we can’t wait to start racing! Il Giro d’Italia… - giroditalia : ???? @petosagan is riding his first #Giro d'Italia. ????@petosagan sta correndo il suo primo #Giro d'Italia. - giroditalia : Domani, sabato 3 ottobre, Bell'Italia sarà in edicola e in digital edition in regalo insieme a @Gazzetta_it con uno… - Vito290889 : RT @pisto_gol: Pelle d’oca. Quando lo sport è qualcosa di più Il Giro d’Italia - ariefsepeda : RT @giroditalia: ?? Flying @GannaFilippo at Stage 1 Giro d’Italia 2020! Watch now the Last KM! Are you ready to Fly? ?? Ganna vola alla Tapp… -