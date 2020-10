Distributori di assorbenti a prezzi calmierati: l’università Statale di Milano è la prima in Italia ad aver accettato di installarli (Di sabato 3 ottobre 2020) “Un luogo della conoscenza come l’università deve saper trattare al suo interno argomenti che fuori vengono respinti. Le mestruazioni fanno parte di questa categoria”. Manuel Tropenscovino è rappresentate degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Università Statale di Milano per la lista UniSì – Uniti a Sinistra. Insieme ai suoi colleghi ha ottenuto un sì unanime a una proposta in qualche modo storica: l’ateneo milanese sarà il primo in Italia a ospitare Distributori di assorbenti nei bagni femminili. Dieci in tutto, nelle diverse sedi sparse per la città. Una vicenda che parte dalle campagne contro la tampon tax e comincia tre anni fa nel corso di una conferenza fra studenti: “Avanzammo una mozione che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) “Un luogo della conoscenza come l’università deve saper trattare al suo interno argomenti che fuori vengono respinti. Le mestruazioni fanno parte di questa categoria”. Manuel Tropenscovino è rappresentate degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Universitàdiper la lista UniSì – Uniti a Sinistra. Insieme ai suoi colleghi ha ottenuto un sì unanime a una proposta in qualche modo storica: l’ateneo milanese sarà il primo ina ospitaredinei bagni femminili. Dieci in tutto, nelle diverse sedi sparse per la città. Una vicenda che parte dalle campagne contro la tampon tax e comincia tre anni fa nel corso di una conferenza fra studenti: “Avanzammo una mozione che ...

