Denis Dosio squalificato al Grande Fratello Vip per una bestemmia (Di sabato 3 ottobre 2020) Denis Dosio è stato squalificato al Grande Fratello Vip durante la sesta puntata andata in onda venerdì 2 ottobre. L'influencer in lacrime Denis Dosio è stato squalificato al Grande Fratello Vip durante la sesta puntata andata in onda venerdì 2 ottobre. L'influencer ha dovuto lasciare la Casa per effetto di una bestemmia pronunciata nella notte. Quella di Denis è la seconda squalifica dall'inizio di questa edizione. Lacrime per Dosio e per gli altri coinquilini: "Mi spiace, non è da me".

