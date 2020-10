Dalot in volo verso Milano: gli aggiornamenti (Di sabato 3 ottobre 2020) Just departed @DalotDiogo from #Manchester : medicals today and tomorrow with @acmilan , on loan from @ManUtd @SkySport @SkySportsNews @SkySports " Gianluca Di Marzio, @DiMarzio, October 3, 2020 ... Leggi su milanlive (Di sabato 3 ottobre 2020) Just departed @Diogo from #Manchester : medicals today and tomorrow with @acmilan , on loan from @ManUtd @SkySport @SkySportsNews @SkySports " Gianluca Di Marzio, @DiMarzio, October 3, 2020 ...

SteRosso : RT @Juan__DAv: Diogo Dalot è atterrato in questi istanti al terminal Milano Prime dell'aeroporto di Linate, a cui è giunto a bordo di un vo… - Alessan34958222 : RT @Juan__DAv: Diogo Dalot è atterrato in questi istanti al terminal Milano Prime dell'aeroporto di Linate, a cui è giunto a bordo di un vo… - MilanPress_it : RT @Juan__DAv: Diogo Dalot è atterrato in questi istanti al terminal Milano Prime dell'aeroporto di Linate, a cui è giunto a bordo di un vo… - Juan__DAv : Diogo Dalot è atterrato in questi istanti al terminal Milano Prime dell'aeroporto di Linate, a cui è giunto a bordo… - MilanLiveIT : Tutto fatto ?? #Dalot domani sarà un giocatore del #Milan ?? ??#MercatoMilan -