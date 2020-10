Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila vittime (Di sabato 3 ottobre 2020) Continuano a preoccupare i dati del contagio da Coronavirus in Europa. La Francia fa registrare ancora numeri molto alti con 12.148 nuovi casi e 48 morti nelle ultime 24 ore, una cifra più o meno in linea con quelle degli ultimi giorni, in stabile ma lenta crescita. contagi ai massimi, anche se con cifre molto differenti, a quella in Germania che, dopo aver fatto registrare ieri il record dalla seconda metà di aprile, con 2.673 contagi, oggi ne conta 2.563 con altri 19 decessi. Il Belgio supera la soglia dei 10mila morti. Secondo gli ultimi dati dell’istituto di sanità pubblica Sciensano, i decessi sono ora 10.037. A preoccupare è anche la situazione nelle corsie degli ospedali: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Continuano a preoccupare i dati delo dain Europa. Lafa registrare ancora numeri molto alti con 12.148 nuovi casi e 48nelle ultime 24 ore, una cifra più o meno in linea con quelle degli ultimi giorni, in stabile ma lenta crescita.ai massimi, anche se con cifre molto differenti, a quella in Germania che, dopo aver fatto registrare ieri il record dalla seconda metà di aprile, con 2.673, oggi ne conta 2.563 con altri 19 decessi. Ilsupera ladei. Secondo gli ultimi dati dell’istituto di sanità pubblica Sciensano, i decessi sono ora 10.037. A preoccupare è anche la situazione nelle corsie degli ospedali: il ...

