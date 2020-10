Coronavirus, il bilancio nazionale del 2 ottobre (Di sabato 3 ottobre 2020) Sempre sopra quota 2000 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore: 2499 contro i 2548 della precedente rilevazione. Stabile il dato delle vittime: 23 contro i 24 dell’altro ieri Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagiati dal Coronavirus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.499 nuovi … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 3 ottobre 2020) Sempre sopra quota 2000 i nuovi positivi alnelle ultime 24 ore: 2499 contro i 2548 della precedente rilevazione. Stabile il dato delle vittime: 23 contro i 24 dell’altro ieri Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagiati dalnel nostro Paese: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.499 nuovi … L'articolo Curiosauro.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bilancio Coronavirus, 29 positivi a Udine, in isolamento 74 studenti di un liceo UdineToday Coronavirus Sicilia, Niscemi: 22 positivi. Focolaio partito da festa

15:01 - Lampedusa, 6 medici al poliambulatorio positivi. Sei medici al poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid-19. 'Impariamo a conoscere la pandemia via via - ha detto il segret ...

Coronavirus, 17mila contagi in Francia. Ha superato la soglia di 10.000 morti in Belgio. India, oltre 100mila vittime

I dati del contagio continuano a preoccupare coronavirus in Europa. Là Francia registra ancora numeri altissimi: i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ...

