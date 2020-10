Calciomercato Juventus, Pirlo: “Khedira, De Sciglio e Costa sono a disposizione” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il tempo scorre, il Calciomercato non aspetta. La Juventus sta duramente cercando di liberarsi di quei giocatori che, da tempo, sono stati esclusi dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. Il fronte delle cessioni si era inizialmente sbloccato con l’addio di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, entrambi partiti alla volta dell’Inter Miami di David Beckham. Da lì, poi, molte, anzi moltissime difficoltà a cedere gli ultimi esuberi. Con Sami Khedira è ancora braccio di ferro sulla buonuscita per la rescissione del contratto. Mattia De Sciglio e Douglas Costa hanno sì attirato l’interesse di molti club internazionali, ma nessuno sembra aver fatto l’offerta più congrua ai loro profili. Solo Daniele Rugani, al momento, sembrerebbe aver ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il tempo scorre, ilnon aspetta. Lasta duramente cercando di liberarsi di quei giocatori che, da tempo,stati esclusi dal progetto tecnico di Andrea. Il fronte delle cessioni si era inizialmente sbloccato con l’addio di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, entrambi partiti alla volta dell’Inter Miami di David Beckham. Da lì, poi, molte, anzi moltissime difficoltà a cedere gli ultimi esuberi. Con Sami Khedira è ancora braccio di ferro sulla buonuscita per la rescissione del contratto. Mattia Dee Douglashanno sì attirato l’interesse di molti club internazionali, ma nessuno sembra aver fatto l’offerta più congrua ai loro profili. Solo Daniele Rugani, al momento, sembrerebbe aver ...

