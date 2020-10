Calciomercato Cagliari: stallo per Nainggolan. Cala l’ottimismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Sembra allontanarsi il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari: fase di stallo nella trattativa con l’Inter. Ecco le ultime Sembra allontanarsi il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. La trattativa tra l’Inter ed il Cagliari sarebbe in una fase di stallo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, l’Inter punterebbe alla cessione a titolo definitivo almeno a 10 milioni di euro. Il Cagliari, invece, vorrebbe ammortizzare l’acquisto con l’inserimento del giovane Ladinetti. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e la trattativa sembra in stallo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Sembra allontanarsi il ritorno di Radjaal: fase dinella trattativa con l’Inter. Ecco le ultime Sembra allontanarsi il ritorno di Radjaal. La trattativa tra l’Inter ed ilsarebbe in una fase di, come riporta La Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, l’Inter punterebbe alla cessione a titolo definitivo almeno a 10 milioni di euro. Il, invece, vorrebbe ammortizzare l’acquisto con l’inserimento del giovane Ladinetti. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e la trattativa sembra in. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato - Il #Cagliari prova a stringere per #Nainggolan: appuntamento con l’agente - DiMarzio : Si avvicina il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: gli ultimi aggiornamenti - Glongari : #INTER non soltanto il #Cagliari su #Nainggolan. Il centrocampista belga interessa anche a #Torino e #Fiorentina. E… - TUTTOJUVE_COM : Ceccarini su TMW: “Milan, arriva Dalot dal Manchester United. Inter, Nainggolan a Cagliari, tentativo in extremis p… - danisailor7 : RT @fcin1908it: Ore caldissime per Radja #Nainggolan, che arriva in prima persona a seguire la trattativa, estenuante, tra Inter e Cagliari… -