Barbara D'Urso tira su la minigonna in un balletto piccante-FOTO (Di sabato 3 ottobre 2020) La D'Urso alza l'abitino che ha indosso mentre è in piedi sul divanetto che balla, molto provocante Visualizza questo post su Instagram Jerusalema 💃🏻#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d'Urso (@Barbaracarmelitadurso) in data: 2 Ott 2020 alle ore 12:15 PDT La D'Urso balla al ritmo della fortunata canzone Jerusalema, pezzo che per mesi … L'articolo Barbara D'Urso tira su la minigonna in un balletto piccante-FOTO proviene da YesLife.it.

matteosalvinimi : In diretta su Canale 5, ospite di Barbara D’Urso. Chi mi fa compagnia? Buona serata Amici. #noneladurso ??LIVE??… - trash_italiano : ALBERTO TARALLO NOMINATO DA BARBARA D'URSO. #noneladurso - flaminiasabate1 : Barbara D'Urso ha letto la memoria difensiva di Salv1ni, dice che alla fine si sposano. - roxbax : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Dopo aver presentato la memoria difensiva a Barbara D'Urso Salvini chiede lo spostamento del processo a Fo… - IlReverendo71 : RT @Lazzaro1969: È incredibile che in Italia un leader politico sia costretto ad andare in Tribunale nonostante abbia già depositato la mem… -

