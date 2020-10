Azerbaigian,tregua solo se Armenia ritira forze dal Karabakh (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 03 OTT - Un cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh può essere concluso a condizione che l'Armenia ritiri le sue forze armate. Lo ha detto il presidente azero Ilham Aliyev. "Una tregua va ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 03 OTT - Un cessate il fuoco nel Nagorno-può essere concluso a condizione che l'ritiri le suearmate. Lo ha detto il presidente azero Ilham Aliyev. "Unava ...

Ralfmacher : RT @maitre_a_panZer: #Ansa #Erdogan, tregua in #Caucaso solo con ritiro #Armenia. 'Per cessate il fuoco duraturo deve lasciare l'#Azerbaigi… - maitre_a_panZer : #Ansa #Erdogan, tregua in #Caucaso solo con ritiro #Armenia. 'Per cessate il fuoco duraturo deve lasciare l'#Azerbaigian - Massimi47715989 : Armenia-Azerbaigian: Mosca, 'Turchia prema per tregua' - Ultima Ora - ANSA - LHibrahimy : Conflitto di guerra tra Armenia e Azerbaigian che risale al tempo dell'URSS, la Turchia promette pieno sostegno all… - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: Colpi di artiglieria e missili interrompono la tregua nella repubblica autoproclamata del Nagorno-Karabakh Negli scontri al… -