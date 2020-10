Armenia | scontri con Azerbaigian | dichiarati altri 51 soldati morti

Leggi su inews24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Continuano glitraed. Secondo quanto riportato dal governo armeno,51separatisti sonoSempre più delicata la situazione traed. Sono in corso in queste ore pesanti combattimenti su tutti i fronti dei territori occupati dagli azeri. A riportarlo il ministro della Difesa, che ha spiegato come: … L'articolo proviene da .