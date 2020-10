Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 3/10/20: scattano ben tre baci e alla fine la sfilata maschile viene vinta da… (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A seguire tutte le Anticipazioni direttamente dal portale IlVicolodellenews.it: Inizia con il video del dopo puntata registrata ieri di Gemma Galgani e di quanto sia rimasta male su Biagio per i fiori che ha regalato alle altre la scorsa volta. Entra in studio felicissima per il bacio ricevuto la sera prima da lui, definito da lei “porno“, lei lo avrebbe preferito più romantico. Qui si inserisce la dama Maria,che oltre a dire che Biagio quella sera avrebbe preferito uscire con lei e non è successo solo perchè lei aveva un compleanno, è rimasta molto male del fatto che le confidenze che si erano scambiati, per lei molto importanti tanto da piangere insieme, erano state dette anche ad Aurora. alla fine ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A seguire tutte ledirettamente dal portale IlVicolodellenews.it: Inizia con il video del dopo puntata registrata ieri di Gemma Galgani e di quanto sia rimasta male su Biagio per i fiori che ha regalato alle altre la scorsa volta. Entra in studio felicissima per ilo ricevuto la sera prima da lui, definito da lei “porno“, lei lo avrebbe preferito più romantico. Qui si inserisce la dama Maria,che oltre a dire che Biagio quella sera avrebbe preferito uscire con lei e non è successo solo perchè lei aveva un compleanno, è rimasta molto male del fatto che le confidenze che si erano scambiati, per lei molto importanti tanto da piangere insieme, erano state dette anche ad Aurora....

