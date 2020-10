Aggressione a Piero Longo, la coppia prova a difendersi: “E’ lui che ci ha affrontato con la pistola”. Il gip dispone l’obbligo di dimora (Di sabato 3 ottobre 2020) Due versioni divergenti e, nel mezzo, una donna. L’Aggressione notturna dell’avvocato Piero Longo, difensore di Silvio Berlusconi, ex docente universitario e penalista di fama, continua a mantenere elementi di ambiguità. Perché è vero che il gip di Padova Claudio Marassi ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria a carico di Luca Zanon di 49 anni, elettricista e maestro di sci in Trentino, e della commercialista Silvia Maran, 47 anni, ma l’episodio accaduto nell’androne di casa dell’avvocato si presta a letture differenti. Longo, che ha subìto ferite guaribili in una ventina di giorni, ha dichiarato di non conoscere i due che lo hanno colpito al volto con pugni e schiaffi, facendolo cadere a terra. Avrebbe estratto una pistola (regolarmente detenuta) solo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Due versioni divergenti e, nel mezzo, una donna. L’notturna dell’avvocato, difensore di Silvio Berlusconi, ex docente universitario e penalista di fama, continua a mantenere elementi di ambiguità. Perché è vero che il gip di Padova Claudio Marassi ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria a carico di Luca Zanon di 49 anni, elettricista e maestro di sci in Trentino, e della commercialista Silvia Maran, 47 anni, ma l’episodio accaduto nell’androne di casa dell’avvocato si presta a letture differenti., che ha subìto ferite guaribili in una ventina di giorni, ha dichiarato di non conoscere i due che lo hanno colpito al volto con pugni e schiaffi, facendolo cadere a terra. Avrebbe estratto una pistola (regolarmente detenuta) solo per ...

