A Milano l’ennesimo incidente coi monopattini FdI | “Sala ha consentito una giungla senza regole”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ancora unche coinvolge i, dove già si sono registrati numerosi episodi, alcuni dei quali con conseguenze anche molto gravi. La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, un uomo e una donna sullo stesso monopattino sono caduti da soli, in strada, in via Costanza Arconati, finendo in codice giallo al Policlinico di. La donna di 34 anni, si apprende, avrebbe riportato abrasioni al ginocchio e un trauma al volto. Lo stesso vale per il ragazzo, 32 anni, ricoverato sempre per un trauma facciale. La dinamica dell’Nell’, stavolta, non è stato coinvolto nessun altro veicolo e i vigili urbani non hanno rilevato anomalie nel manto stradale. Dunque, allo stato attuale, tutto andrebbe attribuito all’imprudenza dei ...