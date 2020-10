Trump e Melania positivi, Salvini: «Chi festeggia è un cretino senz’anima». Il messaggio di Putin (Di venerdì 2 ottobre 2020) «In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossimo, si conferma quello che è: un cretino senz’anima. Un abbraccio a Melania e Donald Trump». Così Matteo Salvini su Twitter riferendosi alla notizia della positività al Covid-19 del presidente Usa e della moglie. Salvini su Trump, la reazione del web Tantissimi i commenti al post di Salvini. Scrive un utente: «Esseri piccini gioiscono. Sono gli stessi che gioiscono per l’aumento dei contagi perché vuol dire che: “Avevo ragione io, non mi hanno preso in giro, appartengo al gruppo #intelligente”». E un altro aggiunge: «Continuo ad stupirmi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) «In Italia e nel mondo, chila malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossimo, si conferma quello che è: unsenz’anima. Un abbraccio ae Donald». Così Matteosu Twitter riferendosi alla notizia dellatà al Covid-19 del presidente Usa e della moglie.su, la reazione del web Tantissimi i commenti al post di. Scrive un utente: «Esseri piccini gioiscono. Sono gli stessi che gioiscono per l’aumento dei contagi perché vuol dire che: “Avevo ragione io, non mi hanno preso in giro, appartengo al gruppo #intelligente”». E un altro aggiunge: «Continuo ad stupirmi ...

