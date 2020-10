Trevisan-Bertens in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Martina Trevisan ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros 2020, superando in tre set Maria Sakkari. L’azzurra affronterà Kiki Bertens, ‘giustiziera’ di Sara Errani al secondo turno e abile a eliminare successivamente l’insidiosa Katerina Siniakova. Il match andrà in scena domenica 4 o lunedì 5 ottobre, con orario da stabilire: diretta televisiva su Eurosport (canale 210 o 211 di Sky) e live streaming su Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Martinaha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del, superando in tre set Maria Sakkari. L’azzurra affronterà Kiki, ‘giustiziera’ di Sara Errani al secondo turno e abile a eliminare successivamente l’insidiosa Katerina Siniakova. Il match andrà in scena domenica 4 o lunedì 5 ottobre, conda stabilire:televisiva su Eurosport (210 o 211 di Sky) e livesu Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.

