Torino, ufficiale la cessione di Berenguer all'Athletic Bilbao. Ramirez in arrivo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Torino saluta Alex Berenguer: il suo trasferimento all'Athletic Club di Bilbao è diventato ufficiale poco fa con un comunicato comparso sul sito del club basco che milita nella Liga. Berenguer torna quindi a giocare in Spagna dopo l'esperienza italiana al Torino. Mancano le visite mediche, per le quali l'Athletic ovviamente ritiene di dover attendere per far apporre la firma al giocatore. Il comunicato recita così: "L'Athletic Club e il Torino FC hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del calciatore Álex Berenguer, che firmerà ...

