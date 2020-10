Roma, Petrachi si toglie sassolini dalla scarpa: bordate clamorose! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il licenziamento di Petrachi alla Roma è stato turbolento, il diretto interessato è tornato a parlare sull’esperienza con il club della Capitale, non sono mancate frecciate ai microfoni di Radio Radio: “Sono rimasto mortificato dal mio licenziamento, perché ero venuto con tantissimo entusiasmo. Ho creduto tanto nel progetto e in ciò che mi era stato detto. Vorrei ricordare che per venire qui ho avuto una diatriba con il mio ex presidente, Cairo è una persona di potere. Al di là delle pluslavenze, il Torino ha raggiunto livelli che da anni non raggiungeva. E’ arrivato in Europa League. L’idea era venire a Roma e avere persone affianco che mi dessero la forza per cambiare le cose”. “Per sei mesi mi hanno anche sostenuto e le cose sono state fatte. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il licenziamento diallaè stato turbolento, il diretto interessato è tornato a parlare sull’esperienza con il club della Capitale, non sono mancate frecciate ai microfoni di Radio Radio: “Sono rimasto mortificato dal mio licenziamento, perché ero venuto con tantissimo entusiasmo. Ho creduto tanto nel progetto e in ciò che mi era stato detto. Vorrei ricordare che per venire qui ho avuto una diatriba con il mio ex presidente, Cairo è una persona di potere. Al di là delle pluslavenze, il Torino ha raggiunto livelli che da anni non raggiungeva. E’ arrivato in Europa League. L’idea era venire ae avere persone affianco che mi dessero la forza per cambiare le cose”. “Per sei mesi mi hanno anche sostenuto e le cose sono state fatte. ...

CalcioWeb : #Roma, #Petrachi si toglie sassolini dalla scarpa: bordate clamorose! - - Notiziedi_it : Petrachi: “A Roma sistema malato, mi hanno scavato la fossa. Esperienza mortificante” - UgoBaroni : RT @CorSport: #Petrachi: '#Pallotta non si è fatto mai amare, senza società non si vince' ?? - jocru14 : @G_Petrachi69 Posso dire la mia? Petrachi avrà pure ragione su tutto ma ora non rappresenta la Roma e la cosa non d… - marinabeccuti : Petrachi: 'Ho cambiato Cairo, a Roma mi hanno scavato la fossa' -