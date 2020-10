Roma, fumata grigia per Smalling: domani nuovo assalto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma - Ancora nessun accordo tra la Roma e il Manchester United per Chris Smalling . Nonostante l'apertura del club inglese dopo il viaggio di Fienga in Inghilterra, i Red Devils anche oggi non hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020)- Ancora nessun accordo tra lae il Manchester United per Chris. Nonostante l'apertura del club inglese dopo il viaggio di Fienga in Inghilterra, i Red Devils anche oggi non hanno ...

