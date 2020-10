Regina Elisabetta, dettagli scabrosi nei diari dell’amica: “Piuttosto grassa e la mascella…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alathea Fitzalan Howard è un’amica d’infanzia della Regina Elisabetta. La donna, nel corso della sua vita ha tenuto dei diari segreti, nei quali ha parlato della sovrana. Di “Lilibet“, questo il soprannome con cui la appellava, avrebbe tuttavia riferito alcune parole non proprio lusinghiere. Ecco cosa è trapelato. L’uscita di Finding Freedom, edito in Italia come Harry e Meghan. Libertà, ha riportato nuovamente l’attenzione sulla famiglia reale inglese. Il libro ha cercato di fare luce sul mistero che circonda la coppia, svelando anche alcuni retroscena della Royal Family. Tuttavia, come se ciò non bastasse, sono uscite alcune indiscrezioni riguardanti la Regina Elisabetta stessa. Autrice di queste voci è l’amica ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alathea Fitzalan Howard è un’amica d’infanzia della. La donna, nel corso della sua vita ha tenuto deisegreti, nei quali ha parlato della sovrana. Di “Lilibet“, questo il soprannome con cui la appellava, avrebbe tuttavia riferito alcune parole non proprio lusinghiere. Ecco cosa è trapelato. L’uscita di Finding Freedom, edito in Italia come Harry e Meghan. Libertà, ha riportato nuovamente l’attenzione sulla famiglia reale inglese. Il libro ha cercato di fare luce sul mistero che circonda la coppia, svelando anche alcuni retroscena della Royal Family. Tuttavia, come se ciò non bastasse, sono uscite alcune indiscrezioni riguardanti lastessa. Autrice di queste voci è l’amica ...

albertoangela : La Regina Elisabetta II è una icona dei nostri tempi. Stasera ad #Ulisse, alle 21.25 su @RaiUno, ripercorreremo la… - UlisseRai1 : È noto che davanti alla regina tutti si inchinano. Ma quel giorno è Elisabetta a chinare la testa al passaggio del… - UlisseRai1 : Sul nostro pianeta non c’è una donna che sia stata ritratta, filmata, fotografata più di lei: la Regina Elisabetta… - strraffaella : @Marco_dreams La regina Elisabetta potrà piacere o no, si potranno condividere le sue scelte o no, ma tutto si può… - culodipanna : @lacosamide È da giorni che mi trovo su tik tok e Twitter la teoria secondo la quale la regina Elisabetta I era un uomo diomio -