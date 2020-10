“Quei soldi…”. Temptation Island, occhi puntati su Anna (e Gennaro). È successo tutto dopo l’addio tra loro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Temptation Island miete ancora vittime. Se l’edizione vip, condotta in estate da Filippo Bisciglia, aveva avuto come grande protagonista Antonella Elia e il suo burrascoso rapporto con Pietro, l’edizione nip guidata da Alessia Marcuzzi ha trovato i suoi riferimenti in Anna Ascione e Gennaro Mauro. Una coppia che sin dall’inizio era sembrata in difficoltà e che, alla fine, ha lasciato l’isola divisa. Una decisione difficile, soprattutto per Anna che in Temptation Island vedeva la possibilità di consolidare un rapporto intenso ma instabile. Anna che ne ha parlato dalle colonne di Uomini e Donne Magazine, al quale ha raccontato di non vivere un momento particolarmente felice. Anzi, nonostante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)miete ancora vittime. Se l’edizione vip, condotta in estate da Filippo Bisciglia, aveva avuto come grande protagonista Antonella Elia e il suo burrascoso rapporto con Pietro, l’edizione nip guidata da Alessia Marcuzzi ha trovato i suoi riferimenti inAscione eMauro. Una coppia che sin dall’inizio era sembrata in difficoltà e che, alla fine, ha lasciato l’isola divisa. Una decisione difficile, sopratperche invedeva la possibilità di consolidare un rapporto intenso ma instabile.che ne ha parlato dalle colonne di Uomini e Donne Magazine, al quale ha raccontato di non vivere un momento particolarmente felice. Anzi, nonostante ...

AlbertoBagnai : A proposito di ossimori (posto che il fine intellettuale sappia cosa sono), “fondi europei” lo è senz’altro, perché… - Francalidia4 : @Viciupacciu @roccoiacobucci @MariaGi80390285 Tipo rapina..perché io quei soldi per la maglia...???? cmq per Natale… - Sensaens : @debora_ergas Don Filippo segna..mio nonno,dopo aver dato il farmaco,prendeva il notes e scriveva..pur sapendo che… - Piero42395724 : RT @EsteriLega: I cittadini europei pagano l'IVA che viene girata alla UE. La UE restituisce una parte di quei soldi ai cittadini italiani… - FMCROfficial : Io se dobbiamo dare 25 milioni al Bologna per Tomiyasu allora li tirerei fuori per Izzo. Potrebbe essere il tipo d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quei soldi…”