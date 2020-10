Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora rovesci e temporali al Nord/Ovest (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per la giornata di domani, sabato 3 ottobre 2020. Domani al Nord al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto su Nord-Ovest, regioni alpine ed Emilia, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; estese e spesse velature sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata graduale riduzione della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni su Liguria occidentale e aree pianeggianti del Piemonte, in successiva estensione anche al resto della Pianura padana. In serata nuovi addensamenti consistenti su Alpi, Prealpi e sulla Liguria orientale, con rovesci o temporali diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’comunica leper la giornata di domani, sabato 3 ottobre 2020. Domani alal primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto su, regioni alpine ed Emilia, condiffusi ed intensi; estese e spesse velature sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata graduale riduzione della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni su Liguria occidentale e aree pianeggianti del Piemonte, in successiva estensione anche al resto della Pianura padana. In serata nuovi addensamenti consistenti su Alpi, Prealpi e sulla Liguria orientale, condiffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del ...

