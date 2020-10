Ospedale Polla | negativi i tamponi di pazienti e colleghi del primario contagiato

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- Sospiro di sollievo questa mattina, pere personale sanitario dell’“Luigi Curto” didove i risultati deiper la ricerca del covid19 effettuati nelle scorse settimane, hanno dato esito negativo. Si tratta di, medici e infermieri, entrati in contatto nei giorni scorsi, con unin servizio presso il nosocomio valdianese, risultato positivo, insieme alla moglie, al coronavirus. Tampone positivo quello del medico, che aveva fatto scattare immediatamente, su disposizione del direttore sanitario Luigi Mandia, tutte le procedure di sanificazione del reparto. Il dirigente del reparto è in osservazione medica, in isolamento domiciliare dove ...

ONDANEWSweb : Buone notizie all'ospedale di Polla. Negativi al tampone i sanitari venuti a contatto con il medico contagiato -… - GiornaleCilento : Polla, primario dell’ospedale positivo al Covid, negativi gli altri tamponi - InfoCilentoWeb : Ospedale #Polla: negativi i tamponi sul personale #Coronavirus #OspedaleDiPolla #PollaNotizie #ValloDiDiano… - radioalfa : Negativi i tamponi ai contatti del medico dell'ospedale di Polla positivo al covid -

Questo episodio è l'ennesima dimostrazione di quanto sia importante il reparto di ostetricia e ginecologia in un ospedale periferico come quello di Polla.