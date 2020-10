Napoli, arriva l’esito dei tamponi: due positivi e domenica c’è la Juve (Di venerdì 2 ottobre 2020) Napoli, due positivi dopo l’ultimo giro di tamponi: uno è Piotr Zieliński. domenica c’è la partita contro la Juventus E’ arrivato l’esito del secondo giro di tamponi in casa Napoli. Il primo aveva dato tutti esiti negativi mentre il secondo ha indicato due persone positive. Si tratta del centrocampista polacco Piotr Zielinski e del membro … L'articolo Napoli, arriva l’esito dei tamponi: due positivi e domenica c’è la Juve proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 2 ottobre 2020), duedopo l’ultimo giro di: uno è Piotr Zieliński.c’è la partita contro lantus E’to l’esito del secondo giro diin casa. Il primo aveva dato tutti esiti negativi mentre il secondo ha indicato due persone positive. Si tratta del centrocampista polacco Piotr Zielinski e del membro … L'articolol’esito dei: duec’è laproviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arriva Calcio Femminile. Napoli, arriva Alexandra Huynh La Rampa Mostre, arriva in Campania “Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano”

Lunedì 5 ottobre alle ore 18 verrà inaugurata la mostra fotografica “Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano” in collaborazione con il Centro Sperimentale di Fotografia, al ...

Careca: “La Juve sceglie ogni anno i migliori calciatori. Napoli? Vincere lo scudetto lì è il massimo”

Napoli? Gattuso ha lo spirito giusto e le conoscenze per spingere i suoi giocatori verso grandi traguardi. Mi auguro che De Laurentiis cominci a pensarla diversamente sul calcio, a non accontentarsi ...

