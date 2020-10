Nancy Pelosi: "Triste per Trump, mi auguro che ora ci sia un approccio diverso al virus" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, la positività del presidente statunitense Donald Trump è “una cosa tragica, è molto Triste. Abbiamo tutti ricevuto la notizia con grande Tristezza”. Lo ha riferito all’emittente Msnbc. La speaker, anche lei sottoposta al test e in attesa del risultato dopo aver avuto contatti con il segretario al Tesoro Steven Mnuchin (positivo al Covid-19), ha però condannato l’imprudenza di Donald Trump nel presentarsi senza mascherina ad eventi affollati. Per la Pelosi, questo è stato “una sorta di invito sfacciato affinché questo accadesse” e si augura come questo possa far compiere un “passaggio ad un approccio più ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per la speaker della Camera dei Rappresentanti,, la positività del presidente statunitense Donaldè “una cosa tragica, è molto. Abbiamo tutti ricevuto la notizia con grandezza”. Lo ha riferito all’emittente Msnbc. La speaker, anche lei sottoposta al test e in attesa del risultato dopo aver avuto contatti con il segretario al Tesoro Steven Mnuchin (positivo al Covid-19), ha però condannato l’imprudenza di Donaldnel presentarsi senza mascherina ad eventi affollati. Per la, questo è stato “una sorta di invito sfacciato affinché questo accadesse” e si augura come questo possa far compiere un “passaggio ad unpiù ...

