Morta l’influencer Lamu | l’ex marito le ha dato fuoco durante una diretta sui social

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta, la star cinese dei, che il 14 settembre era stata aggredita dall’exche l’aveva cosparsa di benzina e poi le avevaunasu Douyin, versione cinese di TikTok. La giovane influencer, 30 anni, aveva riportato ustioni sul 90% del corpo., ricorda la Bbc nel riportare la notizia, vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. La donna aveva due figli, di 3 e 12 anni. L’ex, che già in passato l’aveva minacciata, si trova attualmente in stato di detenzione cn l’accusa di omicidio. Al momento dell’aggressione, lei era insuima, stando alle testimonianze raccolte, ...