Mes, numeri risicati al Senato? Berlusconi e Forza Italia pronti al soccorso (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con le espulsioni e la fronda interna di Di Battista i numeri sono sempre più risicati. Secondo i conti fatti nei corridoi del Palazzo, la maggioranza racimola "solo 2 voti". Non sorprenderebbe se di fronte un eventuale voto parlamentare sul fondo Salva-Stati, per la tenuta del Governo, Conte facesse ricorso ai voti di Berlusconi, pronti a intervenire come soccorritori dell'emergenza, fa notare Dagospia. La maggioranza di Conte è una maglietta davvero ristretta, non la infileresti in nessun modo se non con un intervento salvifico. Silvio Berlusconi si è già pronunciato. È già assodata la necessità di richiedere il Mes per il leader di Forza Italia. Ecco dunque che la strada sarebbe spianata, i ...

