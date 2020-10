Luca Onestini risponde agli attacchi fatti da Soleil Sorge

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche se la storia d’amore traè finita da tempo, laspesso attacca in tve neanche si è risparmiata dall’accattare senza motivo Tonon mentre erano presenti a “Pomeriggio 5”.ha deciso ospite del programma “Casa Chi” condotto da Alfonso Signorini ha detto la sua su la:”Tutti facciamo degli errori nella vita, ma anche dalle peggiori esperienze ne nascono poi delle buone, come la mia relazione con Ivana” e ancora, “che spopola in tv? Beh ma è il peggio della tv lei e quella roba lì… Lo sparlare degli altri, il raccontare di chi sia andato a letto con chi” e ...