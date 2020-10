“Il femminicidio si racconta così”. Il diktat della Murgia fa infuriare persino “Repubblica” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – Se dici «neolingua», pensi subito a George Orwell e al suo capolavoro 1984. Ma adesso è il 2020, e al posto del Grande Fratello c’è la Grande Sorella, alias Michela Murgia. Già tristemente famosa per il «fascistometro» e il tentativo di imporre il termine «matria» a discapito di «patria», la scrittrice sarda sta continuando imperterrita la sua lotta femminista senza badare al senso del ridicolo. E così è successo che nella redazione di Repubblica è arrivato un decalogo orwelliano in cui la Murgia spiega ai giornalisti come si deve scrivere di «femminicidio». La neolingua di Michela Murgia Il manuale d’istruzioni si intitola Come raccontare un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – Se dici «neolingua», pensi subito a George Orwell e al suo capolavoro 1984. Ma adesso è il 2020, e al posto del Grande Fratello c’è la Grande Sorella, alias Michela. Già tristemente famosa per il «fascistometro» e il tentativo di imporre il termine «matria» a discapito di «patria», la scrittrice sarda sta continuando imperterrita la sua lotta femminista senza badare al senso del ridicolo. E così è successo che nella redazione di Repubblica è arrivato un decalogo orwelliano in cui laspiega ai giornalisti come si deve scrivere di «». La neolingua di MichelaIl manuale d’istruzioni si intitola Comere un ...

