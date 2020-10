Grande Fratello Vip ultim’ora, televoto annullato: provvedimento disciplinare per un concorrente (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip torna questa sera su Canale 5 ma purtroppo non ci saranno buone notizie per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il pubblico assisterà ad una decisione molto delicata ai danni di un concorrente che sarebbe reo di aver bestemmiato all’interno delle quattro mura. Scopriamo subito cosa succederà nei dettagli. Comunicato … L'articolo Grande Fratello Vip ultim’ora, televoto annullato: provvedimento disciplinare per un concorrente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) IlVip torna questa sera su Canale 5 ma purtroppo non ci saranno buone notizie per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il pubblico assisterà ad una decisione molto delicata ai danni di unche sarebbe reo di aver bestemmiato all’interno delle quattro mura. Scopriamo subito cosa succederà nei dettagli. Comunicato … L'articoloVip ultim’ora,per unproviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - Real_Annee : @martadifelice02 si e hai anche ragione ma il grande fratello è passato sopra a cose anche più gravi, alla fine Den… - pupapeligrosa : Grande Fratello be like: posso scusare l'apologia al fasciamo e il razzismo ma metto un limite alle bestemmie che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset? LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip, Denis Dosio verso la squalifica per bestemmia: televoto annullato

Denis Dosio verso la squalifica dal Grande Fratello Vip. Dopo Fausto Leali, potrebbe toccare al giovane influencer lasciare la casa per motivi disciplinari. La conferma arriva da un comunicato del Gf ...

Grande Fratello Vip, "televoto annullato": Denis Dosio squalificato, l'annuncio di Alfonso Signorini

Ormai la squalifica dal Grande Fratello Vip per Denis Dosio sembra scontata. È arrivato anche il comunicato ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha reso noto che a poche ore dalla ...

Denis Dosio verso la squalifica dal Grande Fratello Vip. Dopo Fausto Leali, potrebbe toccare al giovane influencer lasciare la casa per motivi disciplinari. La conferma arriva da un comunicato del Gf ...Ormai la squalifica dal Grande Fratello Vip per Denis Dosio sembra scontata. È arrivato anche il comunicato ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha reso noto che a poche ore dalla ...