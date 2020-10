Grande Fratello Vip 5 sesta puntata 2 ottobre 2020: nominati Tommaso, Andrea, Adua e Francesca (Di sabato 3 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, sesta puntata: Ecco quello che è successo stasera: – Denis Dosio è stato squalificato; – Elisabetta Gregoraci chiarisce il proprio punto di vista su Pierpaolo Pretelli e Flavio Briatore; – La sorpresa di Andrea Zelletta da parte della mamma Anna; – Dayane Mello e Francesco Oppini: solo amicizia; – Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si separano: da oggi sono due concorrenti; – Immuni Massimiliano Morra e Matilde Brandi; – Il chiarimento tra Stefania Orlando e Antonella Elia; – nominati Andrea, Tommaso, Adua e Francesca; Grande Fratello Vip 5 sesta puntata 2 ... Leggi su blogo (Di sabato 3 ottobre 2020)Vip 5,: Ecco quello che è successo stasera: – Denis Dosio è stato squalificato; – Elisabetta Gregoraci chiarisce il proprio punto di vista su Pierpaolo Pretelli e Flavio Briatore; – La sorpresa diZelletta da parte della mamma Anna; – Dayane Mello e Francesco Oppini: solo amicizia; – Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si separano: da oggi sono due concorrenti; – Immuni Massimiliano Morra e Matilde Brandi; – Il chiarimento tra Stefania Orlando e Antonella Elia; –Vip 52 ...

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - lvlmemories : RT @RosWinchester: Tommaso nel live: 'Che motivazione ha dato Adua? Che sono ipocondriaco? Benissimo amore, almeno non sono falso, dopo ti… - MiryanaBim : RT @RosWinchester: Tommaso nel live: 'Che motivazione ha dato Adua? Che sono ipocondriaco? Benissimo amore, almeno non sono falso, dopo ti… -