Formiche in ospedale a Napoli, sporcizia anche durante lockdown (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima tranche di interrogatori, in Procura a Napoli, per le persone coinvolte nell’indagine del Nas sulla presenza del Formiche nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta che vede 17 persone, tra manager e sanitari, iscritte nel registro degli indagati. Il sostituto procuratore della Repubblica Mariella Di Mauro contesta i reati di omissione di atti di ufficio e falso. Nel corso dei sopralluoghi dei carabinieri sarebbe emersa una reiterata noncuranza da parte degli indagati che ricoprono una posizione di vertice alle ripetute segnalazioni riguardanti la presenza di sporcizia nei reparti, anche durante il lockdown. Nella documentazione relativa allo stato di pulizia dei luoghi, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prima trdi interrogatori, in Procura a, per le persone coinvolte nell’indagine del Nas sulla presenza delnell’San Paolo di Fuorigrotta che vede 17 persone, tra manager e sanitari, iscritte nel registro degli indagati. Il sostituto procuratore della Repubblica Mariella Di Mauro contesta i reati di omissione di atti di ufficio e falso. Nel corso dei sopralluoghi dei carabinieri sarebbe emersa una reiterata noncuranza da parte degli indagati che ricoprono una posizione di vertice alle ripetute segnalazioni riguardanti la presenza dinei reparti,il. Nella documentazione relativa allo stato di pulizia dei luoghi, ...

Notiziedi_it : Formiche nell’ospedale San Paolo, gli indagati sfilano in procura - gianlucalibrale : RT @massimoneri90: Formiche in ospedale Napoli, sporcizia anche duranteil lockdownAl via la 60 edizione del Salone Nautico di Genova https:… - Notiziedi_it : Formiche in ospedale a Napoli, primi interrogatori in Procura - TheRenry : RT @fanpage: I vertici dell'ospedale avrebbero ignorato le varie segnalazioni relative alla sporcizia nei reparti - divorex82 : RT @fanpage: I vertici dell'ospedale avrebbero ignorato le varie segnalazioni relative alla sporcizia nei reparti -

Ultime Notizie dalla rete : Formiche ospedale Formiche in ospedale a Napoli, primi interrogatori in Procura La Repubblica Formiche all’ospedale San Paolo, le indagini: ignorate le segnalazioni sulla sporcizia

Sono partiti gli interrogatori per i 17 indagati, che ricoprono ruoli di vertice all’interno dell’ospedale San Paolo di Napoli, accusati ...

Formiche in ospedale Napoli,sporcizia anche durante lockdown

Prima tranche di interrogatori, in Procura a Napoli, per le persone coinvolte nell'indagine del Nas sulla presenza del formiche nell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta che vede 17 persone, tra manager ...

Sono partiti gli interrogatori per i 17 indagati, che ricoprono ruoli di vertice all’interno dell’ospedale San Paolo di Napoli, accusati ...Prima tranche di interrogatori, in Procura a Napoli, per le persone coinvolte nell'indagine del Nas sulla presenza del formiche nell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta che vede 17 persone, tra manager ...