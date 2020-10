Fiorentina-Sampdoria: gol di Vlahovic, che batte Audero e fa 1-1 (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dusan Vlahovic risponde all’iniziale vantaggio di Quagliarella e al 72′ segna il gol dell’1-1, riportando in parità l’anticipo della terza giornata di Serie A 2020/2021 Fiorentina-Sampdoria. L’attaccante classe 2000 si ritrova tra i piedi una conclusione di Milenkovic e da due passi batte Audero, lasciandosi andare ad un’esultanza un po’ polemica dopo le numerose critiche ricevute in seguito al match contro l’Inter. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dusanrisponde all’iniziale vantaggio di Quagliarella e al 72′ segna il gol dell’1-1, riportando in parità l’anticipo della terza giornata di Serie A 2020/2021. L’attaccante classe 2000 si ritrova tra i piedi una conclusione di Milenkovic e da due passi, lasciandosi andare ad un’esultanza un po’ polemica dopo le numerose critiche ricevute in seguito al match contro l’Inter. In alto ildel gol.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 0-1* Sampdoria *(Pen: Quagliarella 43‘) #SSFootball - acffiorentina : ?? | 75’ Thorsby segna per la Samp. Giacomelli annulla per un tocco di mano dopo aver rivisto le immagini su schermo… - Fiorentinanews : #FiorentinaSampdoria 1?-1? 81' Secondo cambio per la #Fiorentina, con l'ingresso di #Duncan al posto di… - sportface2016 : #FiorentinaSampdoria: gol di #Vlahovic, che batte Audero e fa 1-1 (VIDEO) - acffiorentina : ?? | 75’ Thorsby segna per la Samp. Giacomelli annulla per un tocco di mano dopo aver rivisto le immagini su schermo… -