Feti sepolti con il nome della madre | Differenza Donna sporge denuncia in Procura

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – “Come Differenza Donna abbiamo presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Roma perché riteniamo siano state violate una serie di norme a presidio di diritti fondamentali, in particolare con riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali e della legge 194, che, all’articolo 21, vieta qualsiasi rivelazione di identità della donna o dettagli sulle pratiche eseguite nell’ambito della legge”. Così all’Agenzia di stampa Dire l’avvocata di Differenza Donna, Ilaria Boiano, sull’azione legale intrapresa dalla ong a seguito dell’emersione delle storie di donne che, dopo aver abortito, hanno trovato il proprio nome e cognome apposto senza il loro consenso su delle croci al cimitero Flaminio di Roma, in aperta violazione della loro privacy.